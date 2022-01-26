黃美珍拍MV時，老公張瑞哲到場探班。（Superfanz Taiwan提供）

「星光二班」黃美珍日前39歲生日，壽星卻一刻不得閒，生日當天開拍最新MV，但她甘之如飴，視為最棒的生日禮物。她生日當天完成了音樂錄影帶拍攝，雖然累了一整天，但回到家後，老公張瑞哲（Tony）和公婆、一雙兒女為她慶生，尤其牙牙學語的女兒小星還完整用英文唱生日快樂歌，唱完還自動歡呼鼓掌，可愛模樣讓美珍好滿足，直呼自己是最幸福的女人。

黃美珍創作的敬拜歌〈無所不在〉邀請到世界排名第二羽球國手周天成合拍MV，她還在曲中挑戰饒舌，她感謝主給予勇氣和力量，也希望很快就要面世的第二首敬拜歌，可以給這個世界和很多的朋友祝福。

黃美珍從「神木與瞳」時期到個人單飛，演藝路越來越開闊、明朗，由單純的唱將慢慢地接觸創作，黃美珍一點一滴的找到自己，接手主理自己的經紀、音樂，她表示目前的自己沒有限制和界線，可以安然、恬淡放手做自己想做的事，「尤其，用自己的方式，創作敬拜歌，是我現在最想學習的事！」從上一首〈無所不在〉之後，獨力完成詞曲、製作，第二首敬拜歌也順利完成MV拍攝，工作日剛好遇到自己生日，她表示好似是上天送給自己的生日大禮，「而我也想將這個生日禮物，送給我的歌迷朋友。」

〈無所不在〉歌詞靈感來自聖經詩篇139，新歌則取樣聖經裡兩段大家很熟悉的故事，「猶大出賣耶穌」和「彼得三次不認主」，她不好意思說還在糾結，所以歌名還未定，希望一有決定很快再分享給大家！不過曲風一樣延續自己最拿手的搖滾，也依然會有饒舌的部分，「敬請大家拭目以待喔！」