北市衛生局公布案18518確診足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

北市衛生局公布案18518確診足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

國內疫情持續延燒，北市日前出現不明感染源，北市男房仲（案18375）曾帶一名客戶（案18518）去看房，因案18375確診，該客戶1月23日遭匡列隔離，採檢PCR陽性確診，Ct值19.4，而該確診者為雜誌編輯，因此足跡很廣。

北市衛生局公布案18518確診足跡，曾在21日到過台灣大時代餐飲、台北101、遠東百貨台北寶慶店並搭乘捷運從西門站至江子翠站等處；22日則到過台北天后宮、薩莉亞西門店、千誠北護藥局、CITYLINK松山壹號店等餐廳。