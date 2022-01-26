農曆年節將至，因應送禮需求，新加坡兩大超市FairPrice及昇菘超市與高市府農業局合作，指定進貨「高雄首選」的蜜棗禮盒，為當地消費者送禮增添一份新選擇，也提升高雄農產品的曝光度。

高雄是全台蜜棗最大的產地，高雄蜜棗不僅在國內獲得消費者喜愛，國外市場也屢有斬獲，去年高雄蜜棗外銷量達95公噸，其中外銷新加坡近30公噸。高雄市與星馬超市長期合作以來，在當地已有固定消費族群，詢問度相當高。

高雄市農業局長張清榮表示，往年蜜棗禮盒上架後，在超市馬上被一掃而空，搶手程度可見一斑，原本超市還要追加訂購數量，但由於去年蜜棗因為授粉期受到西南氣流雨水影響，無法順利著果，連帶影響產期延後。

今年首發外銷星國超市的蜜棗禮盒限量315盒， FairPrice超市的蜜棗禮盒為歡樂黃，昇菘超市禮盒則是喜氣紅，充滿年節應景氛圍，26日起可於當地超市通路選購，禮盒為限量販售，年後仍可陸續於超市購買高雄蜜棗。

張清榮指出，新加坡是國際化的競爭市場，能長期經營外銷實不容易，多年來農業局積極協助拓展星馬市場並用心經營「高雄首選」品牌，很欣慰當地消費者喜愛高雄的優質水果，高雄部分農產已長期穩定供貨並主打品質優、吃安心的形象，與當地水果做出市場區隔，農業局未來仍會持續耕耘星馬市場，帶領高雄的優質農產品及其加工品往前邁進。