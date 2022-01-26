女星阿喜（林育品）外型甜美身材火辣，形象陽光開朗被封為「宅男女神」，她的大剌剌個性也廣受粉絲支持與喜愛，日前還大方認愛諧星「無尊」。前(24)日剛過35歲生日的阿喜，昨(25)日罕見地在臉書辣曬「泡澡照」，甚至直接大膽「全裸入鏡」，讓粉絲們噴鼻血嗨喊：「是無尊視角？」連好友「鬼鬼」吳映潔也忍不住直呼：「太辣了！」

阿喜昨在臉書PO出兩張黑白照，只見阿喜泡在浴缸中，雙手撐在浴缸旁，讓人噴鼻血的是，第一張照片明顯可以看到，阿喜身上一件都沒穿，不僅露出結實背部線條，側胸曲線更是若隱若現，「全裸入鏡」性感指數破表；第二張她則遮胸露出燦爛側臉笑容，似乎對這次的「大解放」感到有趣又害羞，展現她平日俏皮搞笑的一面。

24日剛過35歲生日的阿喜寫道：「出生滿一天，期待越來越靠近喜歡的自己，可甜可鹹，我可以自己選擇，可瘋可萌，我可以自由切換，有什麼話要跟我說嗎？」日前認愛無尊的阿喜，曾被外界說是「美女與野獸」，她當時則高EQ幽默回應說：「珍珍（無尊女裝扮相）是美女，我怕我是野獸，她女裝扮相快要比我漂亮了。」

兩張辣照曝光讓粉絲噴鼻血嗨翻，更頻頻cue阿喜男友無尊說：「是無先生拍的嗎？已羨慕」、「想看攝影師」、「忌妒幕後攝影師」、「無尊視角」、「阿喜，我鼻血流太多暈倒在窗口，請幫忙叫救護車一下，感恩」、「好辣好養眼」、「要出寫真了嗎」；就連好友「鬼鬼」吳映潔也忍不住直呼：「太辣了！」

阿喜曾透露新冠疫苗第一劑打了AZ，副作用宛若被卡車輾過，本來第二劑也打算選AZ，但她第二劑預約竟沒搶到AZ，只好成為「混打戰士」；後來第二劑混打莫德納，心中原本存有可能幸運逃過折磨的期待，但結果完全相反，「沒想到全餐到不行」，隔天中午就開始發燒，再隔天凌晨甚至有點胸悶到痛，後來才慢慢入水彷若「重獲新生」。度過35歲的阿喜，如今用罕見的「大解放」亮相，似乎打算給自己一些新的改變。