居檢民眾擅離指定住所，台中市府依春節檢疫專案重罰30萬。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市一名C姓（化名）男子12日自大陸入境，選擇春節居家檢疫措施A方案，於南屯區防疫旅館進行14天居家檢疫，23日凌晨飯店緊急通報警方，C姓民眾違規擅離外出逾6小時，警方接獲通報會同南屯區公所里幹事訪查；依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條》及春節專案裁罰基準，開罰30萬元。

台中市府民政局長吳世瑋表示，經查C男擅離指定住所逾6小時，違返春節檢疫專案，將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第2項規定及春節專案裁罰基準開罰。

吳世瑋表示，該案警方獲報後即前往C男入住的防疫旅館查調，確認C男確實未在房內，撥打C男手機及所留市話，不是顯示關機中就是無人接聽，似乎刻意躲避調查。

警方隨後檢視該防疫旅館監視器，發現C男於0時28分步出房間後，以搭乘電梯及走樓梯方式，自地下室停車場出口步行離開，直至當日上午7時10分才返回防疫旅館房間，C男違規事證明確，南屯區公所也隨即報請市府衛生局強制移送C男至集中檢疫所。

吳世瑋指出，C男違反居家檢疫規定，擅離指定住所長達6小時以上，違規情節重大，涉及違反傳染病防治法規定，民政局將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第2項規定及春節專案裁罰基準，開罰30萬元。

民政局強調，春節檢疫專案期間，違反居家檢疫規定，首次擅離移至指定場所集中檢疫，縮短擅離時間加重裁處，過去擅離1小時處10萬元罰緩，現在則提高處20萬元罰款，並依照擅離時間最高可處以100萬元罰鍰。

春節期間，各區公所居檢關懷不打烊，防疫人員仍會堅守崗位，關懷每位在台中市居家檢疫的民眾，籲市民務必遵守檢疫規定，保護自己與家人朋友。