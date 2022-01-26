春節將至，大里農會國光花市，近期已開始熱鬧起來，不少民眾到場採購過年應景花卉。（國光花市提供／黃國峰台中傳真）

春節將至，民眾選購過年應景花卉，其中以蘭花最受歡迎。（國光花市提供／黃國峰台中傳真）

春節將至，大里農會國光花市，近期已開始熱鬧起來，不少民眾到場採購過年應景花卉。（國光花市提供／黃國峰台中傳真）

除舊布新迎接新的一年，大里農會國光花市，近期已開始熱鬧起來，不少民眾到場採購過年應景花卉，大里農會表示，配合春節營業從1月27日起至2月6日，國光花市全市將連續營業11天，服務民眾。

春節將至，國光花市顯得喜氣洋洋，各攤花卉業者擺出應景盆栽與花卉，其中以蘭花最多人詢問，業者表示，由於蘭花對中國人來說，有吉祥、喜慶的味道，蝴蝶蘭、虎頭蘭都賣得都不錯，不過因疫情、氣候因素，今年蘭花產量略減，蘭，加上水草、瓷盆等資材進口價格漲，致價格略漲，根據盆栽組合的內容價格從150元到5千元的都有。

所謂「插銀柳，賺銀兩。」銀柳徵吉祥、財富，深受開店的民眾喜愛，業者指出銀柳可直接瓶插於甕中，再搭配簡單的飾品，就成為喜氣洋洋的農曆過年應景擺飾，而且銀柳的長度也有不同意義，有3尺迎福、4尺2進寶、5尺1富貴、6尺2添丁等吉祥意涵。

國光花市主委湯木林表示，今年春節花卉仍以蝴蝶蘭、金桔、銀柳、菊花、鳳梨花、風信子、水仙、茶花為大宗，另外觀葉植物及多肉植物，以及耐久性擺飾盆栽也都有，其中今年蝴蝶蘭品質更為優良，花色也多，業者禮蘭組合技術，各有各的特色，整體花價隨農曆年關需求大，價格也隨之波動，歡迎民眾趁近日好天氣，來國光花市挑選應景花卉，為家裡增添喜氣。

大里農會總幹事賴東陽表示，歡迎民眾利用春節假期到國光花市走走，除了賞花、買花以外還有農產年貨、農產品、藝品、盆栽、雅石等，值得全家一起到花市來走一趟。