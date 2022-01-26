中國外交部發言人趙立堅26日主持例行記者會。針對有報導稱，美國國務院擬以「中國疫情狀況」為由，批准其駐華使領館「授權撤離」。趙立堅指出，美方的決策邏輯令人費解，難以自圓其說，中方已就此向美方表示嚴重關切和不滿，希望美方遵守和配合中方防疫規定，認真對待中方立場和關切，慎重考慮所謂外交領事人員授權撤離問題。

趙立堅表示，中國疫情防控嚴謹科學，防疫策略行之有效，也很好地保護了外國在中人士。中國防疫措施符合《維也納外交關係公約》、《維也納領事關係公約》等相關規定，充分照顧了外交領事人員的舒適度和正當權益。中國目前無疑是世界上最安全的國家，從最安全的地方撤出，只會極大增加美方人員感染的風險。

據悉，大陸《環球時報》記者25日深夜從消息人士處獨家獲悉，美國國務院擬以「中國疫情狀況」為由，批准其駐華使領館「授權撤離」。分析人士對《環球時報》記者表示，這是上月白宮宣布「不派官方代表團」出席冬奧會後，華盛頓圖謀對北京冬奧會搞所謂「外交抵制」的又一行動。在未來一個月中，不排除美國將採取更多針對中國和北京冬奧會的惡劣舉措。

據了解，「授權撤離」是美國駐外機構針對特定的緊急事件，決定將駐外人員撤離駐在國的行為，需獲得美國國務院高級官員批准後方可實施。