台北市今新增一名松山區某幼兒園教師確診個案（18590）與新北案18397同樣在1月21日至松山區某麵店消費。台北市副市長黃珊珊今表示為擴大採檢發現的個案，唯一的關聯性就是都在此處用過餐，是否有接觸或是環境上接觸，仍在疫調，從房仲一家三口，到他跟A朋友吃飯，A朋友又去了麵館吃飯傳染B，應為第三波感染。

黃珊珊指出，麵館發現的新個案，為前一個確診者足跡調查時，針對他去過的地方再去匡列，匡列範圍內找到了下一個，唯一的關聯性就是都在這邊用過餐，現場圖說跟疫調人員都在研判狀況，也有跟中央呈報，不排除是環境，但是否有接觸，還要疫調。

黃珊珊也說，有些小店沒有監視器，大餐廳有監視器可以看到動向，目前為止，只能判斷在裡面有接觸到、或是環境上接觸，也會提醒前後至餐廳用餐的人，請大家多注意北市發布的訊息。

黃珊珊強調，每個到台北市的足跡，只要到餐廳，就當它是西提，會盡量擴大採檢，採檢出這一例，是不是因為到餐廳用餐，現在不確定，但至少有一個關聯性，是因為餐廳用餐被匡列出來的。

針對房仲曾到南港診所看診，黃珊珊也說，房仲不管有沒有去診所，只要有接觸都會匡列，診所防護做得好就自我健康監測，有些做了防護沒有戴到N95口罩，就請他們居家隔離。

黃珊珊指出，房仲一個人中了，他跟朋友去吃飯，朋友又跟別人吃飯，現在不知道誰是源頭，所以只能說，從房仲一家三口，到他跟A朋友吃飯，Ａ朋友又去了麵館吃飯，傳染了B，所以應該算是第三波。

至於麵館是否有監視器？有發送細胞簡訊？黃珊珊指出，麵館是比較簡單，調閱平面圖，能夠聯絡到都會發，同仁還在工作，等他們工作完畢完整部份報告。

對於房仲的客戶雜誌編輯（案18518）參加精品活動，是否有發細胞簡訊？黃珊珊說明，參加派對部分也要等名單給我們，他們是邀請制，有具體名單，細胞簡訊是針對不特定多數人，現在需要的是在同個場域的特定人，若是公共場所發細胞簡訊，特定場所就一個一個去匡列。