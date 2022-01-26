日本Sony企業在台分公司So-net (台灣碩網網路娛樂(股)公司，以下簡稱So-net )旗下代理的ARPG狩龍大作《WildBorn 野境重生》為歡慶農曆新年，今(26)日將展開特別農曆新年活動、各式全新系統與副本和新怪獸「邦皮勒斯」等精彩內容同步登場！

東方情懷活動「農曆新年」喜慶登場

《WildBorn 野境重生》全新改版中，推出農曆新年專屬活動！活動期間，野境世界將推出期間限定任務，可透過完成共鬥(多人)任務蒐集材料來兌換珍貴寶物與高級裝備；因應今年虎年，虎氣十足的應景頭飾也同步登場上架，快來選購、一同增添新年氣氛！

3A級生存狩龍大作《WildBorn 野境重生》全新改版！

「嚮導模式」關卡輕鬆玩

捕獸、討伐並不是一件簡單的挑戰，有許多捕獸者前仆後繼去挑戰怪獸，其中不乏有失敗、戰敗的例子。即日起推出「嚮導模式」降低關卡難易度，以利提升各位捕獸者闖關成功率，更可以利用「嚮導模式」熟悉怪獸的動作模式以後，再前往挑戰一般難度甚至高難度關卡，相信一定能幫助捕獸者們提升討伐怪獸的能力！

3A級生存狩龍大作《WildBorn 野境重生》全新改版！

全新怪獸「邦皮勒斯」襲擊出沒

突然的火山噴發摧毀了大部分生物，在火山爆發後，「邦皮勒斯」因為在黑暗的洞穴中生存了很長時間，視力已經退化，卻換來超感官，可以非常敏銳的探知聲波、熱源。「邦皮勒斯」也利用這些超感官來進行狩獵，維護地盤不讓其他生物進入自己的領地。

3A級生存狩龍大作《WildBorn 野境重生》全新改版！

全新裝備「杰皮魯斯」系列同步登場，製作關鍵材料就是源自「邦皮勒斯」。等待著各位捕獸者們前往挑戰新怪獸並進行材料的蒐集與裝備的製作，新裝備的外觀、能力與已往大不相同，就等著狩獵者們集齊套裝後發揮它們的威力吧！

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