中華電(2412)今(26)日舉辦法說會，2021年第4季每股獲利1.11元，累計全年每股獲利為4.61元，展望2022年，中華電將力拚5G滲透率達3成，亦樂見ICT業務在全年營收及毛利率上雙達標。

中華電指出，過去3年來，中華電EBIDTA margin、淨利及每股盈餘連續三年持續成長。受惠於強勁的市場需求，中華電去年第四季營運表現優異。5G滲透率至2021年底達20%，預期2022年可望達到30%。此外，行動服務營收持續成長，續約用戶月繳帳單平均增加39%，帶動ARPU持續向上。

寬頻業務部分，中華電表示，寬頻營收連續23個月正成長，去年12月表現創新高，超過90%的MOD客戶選擇高資費方案，帶動營收持續成長，未來，中華電將持續於多平台提供熱門影音服務並善用5G打造沉浸式觀賞體驗。此外，中華電亦樂見ICT業務在全年營收及毛利率上雙達標。

中華電2021年第4季合併營收598.9億元、年增加0.7%；單季營業淨利為111億元，年增加5.8%；營業淨利率為18.5%，相較2020年同期為17.7%成長，單季歸屬母公司業主淨利為86.3億元，年增加5.1%，每股盈餘1.11元。中華電2021年第4季EBITDA為208.6億元，較2020年同期增加4.8%，EBITDA margin為34.82%，2020年同期為33.45%。

中華電累計2021年全年營收為2104.8億元、年增加1.4%；累計營業淨利為449.3億元，年增加6.1%；營業淨利率為21.3%，較2020年的20.4%成長；歸屬母公司之業主淨利為357.5億元、年增加7.0%，每股盈餘4.61元。全年EBITDA為833.3億元，較2020年增加5.9%，EBITDA margin為39.59%，2020年同期為37.91%。

中華電截至2021年12月底，中華電信光世代寬頻客戶數已達369萬，占寬頻客戶數之84.7%。此外，100Mbps速率以上客戶數達200萬，年成長約13.6%。HiNet寬頻客戶數為361萬，增加0.8%。行動電話客戶數為1192萬，較2020年12月底增加5.5%。