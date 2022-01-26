2022年春節連假倒數計時，由於連假長達9天，財金公司特別提醒春節使用ATM五大注意事項，包括避開尖峰時段使用ATM提領現金、瞭解往來金融機構提款與轉帳金額限制、保留交易明細、慎防金融詐騙、善用「手機門號」收發紅包兼顧防疫等。

財金公司指出，根據歷年ATM交易統計顯示，以春節假期前、小年夜及除夕期間的每日11～14點及17～19點兩個時段的ATM使用量最大，建議民眾使用時可避開尖峰時段，以避免排隊而耗費時間。

其次，由於今年春節連假長達9天，財金公司特別提醒存款人注意往來金融機構的春節期間使用ATM相關規定，如每日提款及非約定轉帳限額，以及未補登存摺拒絕提款及轉帳次數限制等，提醒民眾及早準備並預先補登存摺，以免影響春節期間資金調度。

再者，春節期間使用ATM，若發生扣帳未吐鈔、轉帳已扣款但未入帳等異常情形，相關溢扣或未入帳款項經金融機構比對確認後，將自動撥入交易帳戶。民眾可保留「交易明細單」洽請金融機構處理，或依ATM上張貼的緊急聯絡電話、或財金公司客服專線洽詢。

同時，近來金融詐騙手法不斷更新，財金公司再次提醒民眾，ATM轉帳功能僅能將款項轉出，無法透過操作讓他人轉入款項，也沒有解除分期付款設定功能、無法退稅也無法取消扣款，請勿依他人指示操作ATM。若有懷疑可先向165警政署反詐騙諮詢專線洽詢。

最後，國內已有30家金融機構開通「手機門號跨行轉帳服務」，先將手機門號與銀行帳號綁定，就可使用「手機門號」收紅包、餐聚分帳、團購收款等各項收付，且可先檢核確認收款人戶名，避免誤轉或遭受詐騙，兼顧安全便利及防疫，可謂一兼二顧。