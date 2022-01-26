據美國有線電視新聞網（CNN）報導，一艘疑似載有非法移民的船隻，22日從巴哈馬(Bahamas)出發，沿途在佛羅里達州海岸發生翻覆意外。美國海岸防衛隊(USCG)持續展開救援行動，船上39人尚未被尋獲。然而，昨(25)接獲通報，稍早救出一名受困海上的男子，美國海防隊懷疑這起意外是人口走私案件。

報導指出，船隻離開邁阿密以東的小島巴哈馬不久後意外即發生，當時正好遇上惡劣海況、海流也較強，才導致船隻翻覆。而昨天早上海巡人員接獲民眾通報，發現該名倖存者在海上孤立無援，只能緊緊抓著身旁翻覆的船。男子成功被救上岸之後，告訴救難人員船上的人都沒有穿救生衣，也讓這起搜救行動更加棘手。

USCG更在推特發文表示：「我們正從比米尼(Bimini)到匹爾斯堡灣(Fort Pierce Inlet)大約200多公里的範圍進行海、空地毯式搜索。」更再次呼籲人們，不要輕易嘗試乘坐超載的船前往他國，隨時可能翻覆喪命。

#BREAKING @USCG rescue crews are currently searching for 39 people after their boat reportedly capsized on Saturday night approximately 45 miles east of Fort Pierce Inlet. #SAR



More updates to follow. pic.twitter.com/iGCJ7KRjXY — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) January 25, 2022

事實上，翻覆事故在佛羅里達州附近海域頻傳，其中大多數移民都是為了偷渡來到美國尋求庇護。上週五(21)，美國海岸防衛隊才在巴哈馬附近海域攔截一艘超載貨輪，發現船上一共88名海地人。