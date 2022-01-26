香港《星島日報》報導， 香港特區保安局局長鄧炳強26日出席立法會備詢時，被問到如何應對大量外國間諜在香港活動。他答詢稱，有關工作會與《香港基本法》23條立法一併處理，將加強反間諜能力，依法打擊危害國家安全的活動。

《星島日報》報導，鄧炳強表示，特區政府一直依法打擊發生在香港的危害國家安全活動，包括間諜活動，尤其是從事間諜活動的人及其幕後代理人。他形容，這些間諜是「國家級對手」，美國中情局及英國軍情六處等西方情報部門，一直積極招募間諜人員，並以香港為基地，甚至在香港推動顏色革命。

鄧炳強指出，現有的《官方機密條例》已過時，只針對接近禁區等行為，未能涵蓋其他間諜行為。他表示，在《基本法》23條立法時，會一併檢討完善相關條例，加強反間諜能力，更好地防範間諜及竊取國家機密的罪行，爭取在2022年下半年提交草案給特區立法會審議。

當被問到本土恐怖主義與間諜的聯繫時，鄧炳強指出，兩者有必然關係，間諜會在社會煽動仇恨，希望利用暴力奪取政權，並會為本土恐怖主義者提供資源、技術或「保護傘」，因此有關部門需管控間諜煽動本土恐怖主義。