不想當學生放寒假，這父親完成她心願！1名女童放寒假在家滑手機，被父親要求洗澡睡覺，竟當場怒吼「我好可憐，美好寒假被你們毀了」，還說大人可以不去安親班、不寫功課和一直滑手機，父親因此決定給她震撼教育，讓她之後都跟著父親工作，一路從下午2點做到半夜4點，她最後崩潰向母親求救很累。

該女網友在臉書「爆廢公社二館」發文說，她的二女兒近日放寒假，但仍要到安親班學習，日前女兒從安親班回家後開始滑手機持續3小時，原PO丈夫要女兒洗澡睡覺，但女兒卻大喊「我好可憐，美好寒假被你們毀了」，認為自己放假不能好好在家休息，還說父母只要上班完就能休息，不用寫功課還能一直手機。

女童怒吼「我好可憐，美好寒假被你們毀了」，說大人就可以不去安親班、不寫功課和一直滑手機，父親因此決定給她震撼教育，讓她之後都跟著父親工作。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

該女網友說，丈夫當下聽到女兒的說法，決定給女兒「震撼教育」，隔天就幫女兒請假，完成對方「心願」跟著他上班，但不論下車工作、吃飯都要跟著，而他的工作時間是下午2點至半夜4點，半夜12點吃飯；女兒第1天心情算開心，僅半夜打給原PO說想睡覺，原PO回「妳爸都沒睡妳睡什麼？」

該女網友說，女兒第2天就打來說手好酸快斷了，如今已是第4天，這幾天女兒一到家洗澡完倒頭就睡，原PO笑說「她會幾天才說想回去上安親班，讓我們拭目以待」；其他網友大讚是很棒的機會教育，「言教真的不如身教，支持你們的教法」、「讓孩子知道大人的生活其實不容易」、「很棒的爸媽，這比打罵有用多了」。