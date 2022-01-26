中國醫藥大學暨醫療體系26日舉辦「紅包傳愛：平安健康過好年關懷活動」，募集30萬元以及千份年菜，要給世展會關懷中部弱勢兒童家庭溫暖。（馮惠宜攝）

春節將至，中國醫藥大學暨醫療體系響應台灣世界展望會「紅包傳愛：平安、健康過好年」活動，26日舉辦「紅包傳愛：平安健康過好年關懷記者會」，號召關企業以及中部愛互聯伙伴，由鉅建設林增連慈善基金會贊助學童紅包及年菜，老虎城購物中心更提供孩童餐點及看電影，在歲末為孩子們帶來溫暖。

世展會扶助自立個案全世煌也上台高歌自創的歌曲：「Just let it go」，他坦言，從小父母雙亡，和妹妹相依為命，昔日善心人士資助給他莫大的動力，如今他也要傾力幫助他人，讓良善的正能量源源不絕的循環。

中國附醫院長周德陽表示，去年，中國附醫與台灣世界展望會舉辦紅包傳愛活動，捐贈了1500公斤的白米、30台筆電及生活物資，之後更持續投入學童課後輔導據點的服務，協助建置電腦教室。今年，率先捐款30萬元及捐助弱勢家庭1千份年菜，幫助台中偏鄉地區突遭急難、意外、疾病等衝擊的弱勢家庭。

健保局中區業務組組長李純馥表示，為協助經濟弱勢民眾獲得健保完善的醫療照顧，健保局設立愛心專戶，期望能幫助更多需要幫助的民眾，以保障弱勢族群的就醫權益。林增連慈善基金會董事長林嘉琪呼籲大家一同踏上傳愛之路，幫助國內經濟弱勢孩子安心過好年，朝向夢想、展翅飛翔。

而老虎城購物中心董事長賴信雄也特別招待孩子們來老虎城購物中心包場用餐，並包下TIGER CITY威秀影城請孩子們看蜘蛛人電影，他鼓勵孩子們要強大自己才能濟弱扶貧。而長佳智能董事長陳明豐也鼓勵孩子們要積極投入數位學習。

台灣世界展望會市場行銷處長邱思芸表示疫情讓弱勢家庭更弱勢，目前在全國所服務兒少家庭中，至少超過3200戶有特況、急難等需求，透過「紅包傳愛」平安紅包，可為有需要的家庭提供特況扶助、醫療補助及災害救助，幫助弱勢家庭填補經濟缺口、安心過好年。