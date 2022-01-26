波蘭華沙大學的研究團隊，2021年4月在對一具來自埃及的女木乃伊進行研究時，意外發現其體內還有一個28週嬰兒，完整保存達2000年。在後續的研究中，研究團隊發現木乃伊的保存方式，使身體就像一個密閉的子宮一樣。更進一步地說，母親的遺體就像蛋殼或沼澤一樣，保護胎兒軟組織。研究團隊認為，華沙博物館內可能還有其他木乃伊，體內「隱藏」還沒被發現的胎兒。

這份研究已發表於2021年1月份的《考古學期刊》。2021年4月，研究團隊利用電腦斷層與X光掃描時，意外發現女木乃伊體內有未出生嬰兒的遺體。這具女木乃伊最早由Jan Wężyk-Rudzki在埃及發現，隨後捐贈給華沙大學。

研究團隊利用電腦斷層與X光掃描時，意外發現女木乃伊體內有未出生嬰兒的遺體。(圖/路透社)

How a 28-week foetus was preserved within an Egyptian mummy for 2,000 years: Unborn child was 'PICKLED' by the acidification of the woman's body as she decomposed, study reveals

via https://t.co/mzARDwXXmP https://t.co/BLiYUyrNy7 — Sergey Minaev (@sminaev2015) January 25, 2022

這具木乃伊又被稱為「神秘女士」；她的存在本身就充滿不確定性與懸疑性，專家不知道其是誰，為何在20多歲時就香消玉殞，甚至連確切埋在位置也已經為歷史所遺忘；只知道她約生活在西元前1世紀，並在底比斯（Thebes）皇家陵寢中被發現。

可以確定的是，從胎兒位置與產道閉合的方式，「神秘女士」絕非死於分娩，而其死亡時間可能是在懷孕26週至30週。研究團隊宣稱，在現有博物館收藏中，很可能還有其他有身孕的木乃伊「隱藏」在博物館，必須透過軟組織進行鑑識才得以揭開面紗。

研究團隊指出，雖然母親死去，但是胎兒在完好沒有受過破壞的子宮裡，就好像醃泡菜一樣。「雖然這種講法很不文雅，卻真實的傳遞現象」。「隨著屍體的血液pH值與子宮內容物因時間下滑、分解，子宮環境變得更加酸性。氨與甲酸的濃度都隨著時間流逝而增加」。

神秘女士的屍體在腐敗時產生的酸性，會讓胎兒骨骼進一步脫礦；即使軟組織被保留下來，也很難被發現。「這過程就像將雞蛋放入裝滿醋的鍋子。最後蛋殼分解，只剩下蛋白與蛋黃，而蛋殼中的礦物質就溶解在酸液之中。(圖/路透社)

從胎兒位置與產道閉合的方式，「神秘女士」絕非死於分娩，而其死亡時間可能是在懷孕26週至30週。(圖/路透社)

同時，木乃伊製作過程中放置與填充的鈉離子，則限制空氣與氧進入。「最終就是形成一個密封的子宮，而胎兒就在其中。這就像古時人們會在沼澤中保存屍體一樣」。

研究團隊進一步解釋，要確定木乃伊骨盆腔中的腫塊是不是胎兒，最可信的方法是進行結構解頗；但是，在懷孕的前3個中，胎兒骨骼礦化程度非常低，這意味著製成木乃伊後就很難被發現。

何況，神秘女士的屍體在腐敗時產生的酸性，會讓胎兒骨骼進一步脫礦；即使軟組織被保留下來，也很難被發現。「這過程就像將雞蛋放入裝滿醋的鍋子。最後蛋殼分解，只剩下蛋白與蛋黃，而蛋殼中的礦物質就溶解在酸液之中。

「神秘女士」的存在本身就充滿不確定性與懸疑性，專家不知道其是誰，為何在20多歲時就香消玉殞，甚至連確切埋在位置也已經為歷史所遺忘；只知道她約生活在西元前1世紀，並在底比斯（Thebes）皇家陵寢中被發現。(圖/路透社)

在木乃伊體內，胎兒骨骼流失的礦物質會沉澱在嬰兒周圍的子宮組織中，並產生更高的放射密度，進而在斷層掃瞄中呈現不一樣的外觀。

未來，研究團隊試圖解答為何在製作木乃伊過程時，女性的內臟全部都被移除，卻獨留胎兒在子宮內。「也許與信仰還有來生有關」。目前仍難得到結論，而這具木乃伊仍不確定是否是世上唯一一具懷孕的木乃伊；但可以確定的是，她是目前唯一已知的懷孕木乃伊。