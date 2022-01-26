縣市長選舉將在年底登場，而六都的選情也成為各界關注的焦點之一。根據一份最新民調顯示，台中市長盧秀燕對上綠營可能推派的候選人前交通部長林佳龍、立委蔡其昌、何欣純，支持度都大幅領先：同時，盧秀燕的施政表現也獲得大多數市民認可。國民黨台北市議員羅智強盛讚盧秀燕是台中人肯定的好市長，是政治工作者的典範。

羅智強今天(26日)在臉書上發文表示，盧秀燕是台中人肯定的好市長，台灣指標民調的最新調查顯示，盧秀燕的施政再次獲得肯定，達到64.2%的滿意度，並拿下61.7%的市民信任。

羅智強發現，這份民調所做出的結果，與去年10月ETtoday的民調結果相似，這代表即便四大公投丶中二補選時，民進黨重兵集結台中，媽媽市長仍不受影響，用政績交了張漂亮的成績單。

羅智強指出，今年底盧秀燕市長將競逐連任，雖然民調顯示她以超過30%的差距遙遙領先檯面上可能的對手，但以盧市長對市政的熱忱，她肯定會兢兢業業，繼續用她的媽媽精神建設最美好的台中。

羅智強認為，盧秀燕是值得台中人肯定的好市長，也是我輩政治工作者腳踏實地、為民服務的好典範，「盧市長，一起拚」。

網友們也留言回應，「台中人真的好幸運，有盧媽媽當市長，讚就是讚」、「媽媽市長加油」、「盧市長～妳是最棒的」、「人在做，老天看好盧市長！」