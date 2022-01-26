北市今新增3例本土確診，針對是否要求餐廳隔板，台北市長柯文哲今表示，實務上看隔板也不是那麼有效，他發現有幾個感染，不是坐在旁邊，是隔壁桌的，「為什麼中間沒有感染？一定是打疫苗」，他主張疫苗護照早點上線，打滿三劑就進來吃。

對於是否要求餐廳隔板或梅花座？柯文哲表示，從目前資料看起來，只打兩劑AZ好像沒有辦法擋住omicron，但是打兩劑AZ也不是白打，因為就算感染，也沒有重症，但是會有發燒、頭痛、流鼻水症狀，從國外數據，打第三劑以後，保護效果相當高，可以達到80％。

柯文哲話鋒一轉說，今天有在中央1922系統預約，北市開了26萬，拜託大家，符合資格還沒打第三劑的還是要去打，打第二劑三個月抗體沒衰退那麼快，歐盟是六個月，台灣三個月比較謹慎，打滿第二劑超過三個月，就拜託大家上網預約。

柯文哲也呼籲，這次BNT比莫德納準備得多，拜託國民不要一定要選莫德納，BNT效果沒有不好，下一梯很明顯，BNT是13萬，莫德納是11.8萬，BNT還是比較多，你一定要莫德納就要拖了，不要有分別。

「我是主張疫苗護照早點上線」柯文哲強調，他發現有幾個感染，他也不是坐在旁邊，是隔壁桌的，「為什麼中間沒有感染？一定是打疫苗」，打疫苗不是100％不會感染，但是比較不會感染，實務上看隔板也不是那麼有效，他倒覺得中央疫苗護照早點上線，打滿三劑就進來吃。