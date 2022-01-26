「固定客」樂團來自台中，暌違十年重組復出，僅管主唱島楎現在仍揹著近千萬的債，但他積極找回團員鼓手小P、新進團員貝斯手大君、吉他手強尼，於1／25 推出專輯《顯祖榮宗》，專輯中的歌曲可說是他過去7年的人生自白，他們也將於2／19 於台中Legacy舉辦「顯祖榮宗兄弟會」專場演唱會。

「固定客」2004年成軍，2010年拿下貢察國際海洋音樂祭評審團大賞之後，就暫時停止活動，因為主唱島楎去搞音樂祭了，不料山海屯音樂祭在2015年被一場颱風把一切都打亂了，不止國外藝人無法演出，現場也一片狼藉，島楎更因此宣告破產，負債超過3000萬，至今仍然還債中。

回想當時山海屯音樂祭辦得怨言四起，島楎不諱言：「當時真的看了很多嘴臉，也想過一死了之，但回頭思考，這一切都是『我』讓自己陷入這樣的困境的，好吧，還是要先調整自己。」

後來他拼命寫案子還錢，並找回團員重組固定客，推出新專輯，島楎說：「這張專輯是我覺得非常Touch的成品。過去七年的風風雨雨，從山海屯開始，到各種人生裡的欺騙與痛苦不斷產生著，一度讓我放棄生而為人的念頭，對於自己的種種感到後悔又羞愧，時至今日依舊歷歷在目，我們花了不少時間整理這些情緒跟記憶，轉化成12首歌曲收錄在這張專輯裡，這就是我的人生，相信也有不少人在人生路途上有困難，這張專輯就是在替他們發聲。」