曾在UBA大專籃球聯賽公開男一級於97到99學年完成3連霸的台灣師範大學，110學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽預賽走得比較辛苦，26日挺過高雄師範大學追擊，73比66收下地8勝，也確定搭上8強列車。

這個球季才接下台師大男籃兵符校友張容軒，賽後還有點不敢置信，不斷跟現場媒體確認：「我們真的確定晉級8強了嗎？不論接下來其他比賽結果，都不影響我們的8強資格嗎？」

本季UBA公開男一級16強，因上季保級成功的中州科技大學退賽，只剩下15隊，目前完成13場預賽的台師大，戰績8勝5敗暫居第7，成為繼政治大學、健行科大、世新大學、義守大學、台灣藝大及萬能科大之後，第7支鎖定8強複賽門票的隊伍。

球員出身的張容軒賽後坦言教練大不易，自己在帶領大專球隊還有很多地方要學，這陣子為了賽季初喊出的保8晉4目標都睡不好，黑眼圈都出來了，而球員這階段找回自信、活力，希望下一階段賽事保持下去。

此役台師大帶著10分領先進入第4節，高師大一度靠8比0高潮縮小差距，一度追到57比59只剩2分差，但台師大挺過危機、沒讓對手翻盤，張容軒補充，由於大環境改變，現在台師大招生狀況不如過去可以一口氣擁有多名HBL畢業好手，各隊現在實力接近，除了前段班，6到12名隊伍人人有機會衝擊8強。

台師大大二前鋒林信寬本戰攻下全場最高30分，得分也創個人UBA生涯新高，外帶11記籃板，被張容軒期許成為UBA最佳球員的他，本季穿回熟悉的12號球衣，希望承接學長周桂羽在校期間的好表現，為台師大立下更多功勞，自己也會努力朝教練給他的目標前進。