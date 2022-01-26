【Devolver Digital 新聞稿】「英雄山姆」將他的重磅火力帶上了西伯利亞凍原！世界知名的獨立遊戲發行商 Devolver Digital 宣布，因《重裝武力》系列 MOD 製作而被挖掘的開發團隊 Timelock Studio 和原班人馬 Croteam 攜手合作誕生的結晶，《重裝武力：西伯利亞大騷亂（Serious Sam: Siberian Mayhem）》於今日正式上架 Steam，歡慶遊戲上市，目前促銷 9 折，售價新台幣 340 元，趁假期前屯點火力好過年！

《重裝武力：西伯利亞大騷亂》上架 Steam 歡慶遊戲上線限時優惠 屯點遊戲好過年!

《重裝武力：西伯利亞大騷亂》上架 Steam 歡慶遊戲上線限時優惠 屯點遊戲好過年! !

構築於《重裝武力 4》世界的《西伯利亞大騷亂》是英雄山姆·史東冒險旅程的全新獨立篇章。你將穿越遼闊的俄羅斯大地，執行追捕叛徒布蘭德將軍的任務。長路漫漫，但風光無限，其中更點出許多被遺忘的故事、未經探索之地，還有山姆與瘋牛大軍典型的槍戰等環節。加入戰鬥吧，同志！

《重裝武力：西伯利亞大騷亂》上架 Steam 歡慶遊戲上線限時優惠 屯點遊戲好過年!

遊戲特色

•歡迎來到西伯利亞

俄羅斯的心臟。這個地方廣大、酷寒，是連外星入侵者都會感到迷失那般變化莫測。穿越設置在美麗且危險世界中的五個新關卡，從北極海岸線、毫無人煙的森林、廢棄的村莊到令人毛骨悚然的鬼城。西伯利亞絕對夠大，讓您能夠隨心所欲地戰鬥和探索。

•末日巨獸

只有最強大的靈魂才能在西伯利亞生存，瘋牛軍團深知這一點。在《西伯利亞大騷亂》中，全新的危險敵人和頭目，還有一夥外星大軍都將加入戰場 ── 當然也包括一些你從未預期會見到，最先進、最令人生畏的生物們。

•千錘百煉之鋼

在英雄山姆和他的敵人之間只有一種東西 ── 一把槍。用一系列致命的新武器來善待自己，從傳奇的 AK 系列步槍到實驗性的「佩倫」十字弓等盡在你掌握！想要從天而降獵殺敵人、還是坐擁高達 50 噸的一流火力？新的載具也將馳騁戰場，裝載並準備好，最具破壞性的夢想即將實現。

•周旋於陌生人之中

你可能認為旅程已經結束，沒有更多故事，但宇宙會給你第二次機會。一班新的流放者和意想不到的角色出現，他們將協助山姆前往通古斯。完成支線任務能夠揭開這些荒野之地所維護的新編年史，隨時留意你的周遭 ── 這個世界將能告訴你一些你未曾預期的秘辛。

•西伯利亞之秘

西伯利亞的土地遼闊、荒涼、充滿著秘密。有用的、愚蠢的、詭異的、熟悉的……任君挑選。你能解開所有謎團嗎？

追蹤 遊戲官網、Devolver Digital (@devolverdigital) 和開發團隊 Croteam (@Croteam) 的 twitter 以獲得更多《重裝武力》遊戲資訊。目前《重裝武力：西伯利亞大騷亂》已在 Steam 上公開販售，售價新台幣 340 元；另有《重裝武力 4》、《重裝武力：西伯利亞大騷亂》同捆包，售價新台幣 753 元。