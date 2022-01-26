位於堤頂大道的豪宅「青水硯」揭露實價以來的第一筆交易，8樓去年12月1.89億成交，單價為117萬；基湖路巷內的「景泰園」，12月份7樓總價1億7614萬，單價130.1萬成交；大直區豪宅「達麗花園」，1樓戶，去年10月以總價1億2938萬元出售，拆算單價為142.6萬創社區最高價，對照賣方在2018年的買價1.2億，三年小賺938萬。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，大直不乏豪宅級華廈，樓層不高，屋齡大多逼近20年，但多有三大共通性，「戶數少，隱密性高」，「位處靜巷、環境清幽」，「住戶水準高，公設維護得宜」，仍相當吸引低調高資產族購買入住。

位於堤頂大道二段的「青水硯」，就在「帝景水花園」旁，屋齡雖已19年，因享水岸及公園景觀，也具不可取代性；「景泰園」戶數也不到40戶，屋齡已有18年，住戶不乏政商名流；而「達麗花園」位於明水路526巷內，屋齡已有17年，樓高9樓，社區共34戶，有戶外游泳池，屬於低調的高級住宅，去年初頂樓戶才以136.2萬成交，而一樓戶單價142.6萬創新高，直逼西華富邦的四樓價，顯示新買家對物件的喜好，也反映熱錢對豪宅市場的助漲力道。

觀察2021年大直地區的億元宅交易共32筆，平均單戶總價約2.2億，平均單價則約164萬，其中又以「西華富邦」最熱銷，目前2021年已揭露了15筆，平均單價193萬。

張旭嵐指出，大直豪宅市場特色鮮明，因近內科和美麗華商圈，有萬豪、美福等五星級飯店，商業發達，交通便利，又不失清幽，所以吸引不少內科企業主入住。明水路一帶有水岸景觀的豪宅，知名度高，不過屋主多半惜售，所以並非年年成交，2021年有「輕井澤」14樓單價200萬；另外西華富邦因結合飯店式服務，近年指名度高，不過高低價差大，2021年最高單價達230.6萬，最低單價142萬，目前待售物件已不多。