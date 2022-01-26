第一金(2892)旗下一銀致力推動普惠金融，發展結合金融服務、生活場域與科技應用的數位金融生態圈，2017年導入AI技術推出整合全方位金融服務的智能客服「小e」，節制去年底使用人次年均量大增達6倍，成功節省近30％人力，答覆精準度更高達97％。

一銀表示，由於勞工紓困貸款及振興五倍券等新種業務需求增加，使新冠肺炎疫情期間的「小e」平均單月諮詢數量較以往高出3倍，使用人次大增78％，能有效分攤人力負擔，快速解決客戶疑問，進而大幅提升客戶使用意願，提供專業又具親和力的智慧服務。

「小e」除可諮詢常見問題外，透過簡易多元的驗證機制，還可查詢個人信用卡帳務明細、最近繳款、刷卡未出帳明細、銀行帳戶餘額查詢、貸款查詢、金融卡功能查詢等27項資訊。一銀卡友想看電影時亦可用「小e」查詢電影優惠資格，有機會可免費看電影。

一銀透過「第e客服」平台提供網路電話、文字對談或網路留言等，多元溝通模式滿足客戶需求，搭配真人與擬人客服的相輔相成，提高服務量能。此外，在一銀官網、LINE官方帳號、第e行動App、iLEO App等管道，皆可看到智能客服「小e」。

一銀表示，隨著春節連假即將到來，分行因年假停止對外營業期間，若有提款、存款、轉帳需求，可選擇24小時的一銀自動化櫃員機（ATM）或網銀第e行動App，亦歡迎多加利用24小時不打烊的智能客服「小e」，享受即時的專業線上服務。