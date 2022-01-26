高盛周三表示，因為估值已高，以及歷經了史上數一數二強勁的熊市反彈，美股本就較容易拉回修正，但最近的下跌並不代表市場已經來到了「危險區」。

該美國投資銀行表示，雖然美股尚未來到陷入熊市（至少較高點下跌20%）之前的危險區，但確實已經到了牛市周期裡的修正階段，未來1到5年內的報酬率將相對較低。

周二美股標普500指數收跌1.22%，為4356.45點，較1月3日創下的歷史高點下跌9.2%，盤中也曾一度跌入修正區（自高點下跌至少10%）。聯準會恐加速升息的可能性以及烏俄政治緊張局勢升高，促使投資人拋售高漲的科技股，近來給美股帶來極大的壓力。

聯準會將在周三會後發布決議，分析師預期該美國央行可能釋出較為鷹派的信號，包括最快將於3月升息，以及縮減資產負債表的相關訊息。

日前高盛出具報告指出，由通膨持續升高，聯準會的政策立場可能變得更為激進，其今年升息次數可能達到5次，分別在3月、5月、6月、9月和12月。該投銀並預期聯準會可能自7月起啟動縮表，並以每月1000億美元的速度進行。