台股牛年封關，依舊牛氣沖天。縱使近期升息、通膨導致全球股市震盪加大，但台灣證券交易所統計，今天封關收盤指數為17674.40點，仍創下農曆封關日收盤新高。此外，回顧近5年台股農曆封關日，已有4個年度收盤指數突破萬點，連續第3年創農曆封關日新高。

2021年受到本土新冠肺炎疫情影響，指數雖於5月拉回修正，由於政府控制疫情得宜，經濟活動影響有限，指數隨即於6月回彈。而受惠於全球經濟復甦強勁，我國出口持續暢旺，上市公司營收及獲利表現亮眼，台股量增價揚，2021年底加權股價指數收在18218.84點，2022年1月4日創下18526.35點新高。

就2018年到2022年農曆封關日統計，除了2019年農曆封關日收在9932.26點外，2018年、2020年、2021年、2022年分別收在10421.09點、12118.71點、15802.40點及2022年1月26日17674.40點，有4年收在萬點上，又以今天創下農曆封盤新高。

也由於農曆年有長假效應，封關日量能偏低，近5年來，以2019年1月30日不到千億元最低，為991.02億元，2021年2月5日最高，為2804.07億元，今年則落在2269.6億元。