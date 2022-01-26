春節長假來臨，台中建商搶搭過年喜氣，紛紛推出春節相關活動，邀住戶喜氣迎虎年。如陞霖地產動員全體員工，親手用傳統絹印工藝一張張印製虎年紅包贈與住戶，更舉辦「迎春接福玩手作」春聯紅包DIY活動；總太、春淵祭出好禮抽獎；國聚則為弱勢家庭募集愛心年菜；大境、福寶則送上大師墨寶春聯，提前為住戶送上春節祝福。

迎接虎年，陞霖地產禮聘專業老師製作陞霖家族專屬絹版，並動員陞霖全體同仁，在老師的悉心指導下，一同一張張親手印製虎年開運紅包袋、開運春聯。

陞霖地產董事長邱紹軒表示，希望能傳達陞霖的誠意與心意，帶給客戶不同的感受，因此選擇能更好的傳遞情感溫度的絹印技法，並親手印製虎年紅包袋致贈給住戶。

此外，國聚建設發起年節愛心物資捐贈活動，一月份以為脆弱家庭準備暖心年菜為出發點，禮邀住戶捐贈肉類調理包、肉類罐頭、肉鬆等物資，也和中華安得烈食物銀行合作，籌募「愛心年菜食物箱」善款，豐富弱勢家庭年夜飯菜色，陪伴他們在溫馨團圓氣氛中過好年。

今年適逢總太地產30周年，品牌舉辦網路活動，邀請民眾大聲說愛，只要在 fb活動貼文下標記朋友送上新年祝賀，即有機會獲得「蒔葉蘭花」新春蘭花盆栽；春淵建設也祭出fb抽獎活動，送出全聯禮券，提供大家過年加菜小紅包！

福寶建設「幸福流域」推出賞屋即贈書法名師現場揮毫春聯，建案也將在2月10日開工動土，邀請住戶、各界嘉賓一同見證開春喜氣；大境建設準備當代書法名家蕭世瓊限量墨寶春聯，以獨特的渾厚字跡展現優雅而靈動的「虎」字春聯，供fb粉絲團親友私訊索取。