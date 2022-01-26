宏達電宣布，旗下室內VR遊樂場VIVELAND VR於新光三越首間Outlet「SKM Park」三樓全新開幕，引進三十多款全球知名遊戲品牌UBISOFT及AVRI大型VR秘境逃脫系列遊戲、多人射擊連線PK遊戲和XR體感內容，還有適合全家同樂的童玩及鬼屋探險遊戲與全新打造的VR劇院。搭配SKM Park試營運1月26日至1月30日期間，每日60名SKM PARK會員享免費體驗，現場並開放體驗及沉浸式VR眼鏡VIVE Flow。

宏達電表示，全新的「VIVELAND VR虛擬樂園」的遊樂體驗空間占地約300坪，首次結合VR商品販售及VR體驗店型，打造太空站主題式體驗旅程，多元的體驗區包含秘境區、探險區、電競區、多人射擊區、XR體驗區、VR劇院與親子體驗區等設備可玩，以及全台遊戲類型最多元豐富的VR/XR體驗內容選擇，如全球知名遊戲品牌UBISOFT以知名遊戲《刺客教條》改編的VR秘境逃脫系列，VIVELAND一次引進完整三部曲系列，包含《穿越梅杜莎之門》、《秘境逃脫－失落的金字塔》和《波斯王子：時之刃》，可讓玩家置身於古波斯原創史詩故事場景中，展開一系列王子救贖神秘冒險之旅。

VIVELAND也導入另一VR遊戲廠牌ARVI旗下多款熱銷秘境逃脫系列遊戲，富含驚悚情節的《恐懼聖所》最受大膽的玩家們喜愛，在遊戲中，玩家們收到一封主角寄來的求救信，要求協助調查森林小鎮失蹤人口案件，揭開鎮上庇護所中隱藏的可怕秘密，另一款恐怖指數更上層樓的《噬魂之夜》，玩家將掉進一個古老破舊的恐懼之屋，只能靠微弱的燭光照亮昏暗的房間及依照指示路徑沿線尋找線索，房子裡充滿各種毛骨悚然的聲響，要征服恐懼才能發掘陰暗房子的秘密，而宏達電打造的VR劇院也在SKM Park正式開幕，未來將提供知名導演與IP作品。