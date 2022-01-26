企查查APP顯示，2022年1月26日，鼎道智芯（上海）半導體有限公司成立，法定代表人為賈朝暉，註冊資本為人民幣（下同）3億元，經營範圍包含積體電路設計與銷售、軟體發展與銷售、硬體開發等。該公司由聯想（上海）有限公司100％控股。

綜合陸媒報導，近年聯想集團積極布局半導體領域，闢如2020年9月，聯想控股透過附屬公司西藏東方企慧投資以協定轉讓方式，取得晶片公司上海富瀚微電子流通股，占富瀚微總股份數9.9％。

聯想控股當時表示，此次戰略性入股富瀚微，為集團在半導體、積體電路領域的直接布局，看好半導體和相關領域的長期發展潛力，入股富瀚微後，將與公司管理團隊在半導體產業進行更深入合作。

2020年12月底，新陽光（天津）技術服務有限公司成立，該公司法定代表人為呂再峰，註冊資本為1萬元。經營範圍含網路與資訊安全軟體發展、積體電路晶片及產品銷售等，該公司由聯想（北京）有限公司全資持股。

2021年8月，杭州視光半導體科技有限公司發生股東變更，新增股東聯想（北京）有限公司。