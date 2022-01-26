證交所將於明（27）日於公開資訊觀測站公司治理專區之「董監事酬金相關資訊」項下 （https://mops.twse.com.tw/mops/web/t119sb04），揭示國內上市公司及第一上市公司所申報109年度第二階段董事及監察人酬金「實際」支領情形。

證交所說明，明天將揭露的資訊與109年度股東會年報、109年度第一階段所公告之資訊比對，部分公司有差異情形，主因第二階為實際數與股東會年報及第一階為擬議數不同所致。

證交所指出，投資大眾可自公布日起進行不同排序查詢，包括依產業別、證券代號、董監酬金總額及其占稅後損益百分比暨平均每位董監酬金，臺灣證券交易所並在各公司董監酬金資訊後加註稅後損益、每股盈餘、股東權益報酬率及實收資本額等資訊供投資人參考。

另為強化上市公司董事及監察人酬金資訊揭露，證交所也將於公開資訊觀測站「公司治理專區」項下，公布「109年度稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加」之上市公司資訊（https://mops.twse.com.tw/mops/web/t119sb05）（即一般所謂的肥貓董事），期達到以「市場機制」促使公司訂定合理董事及監察人酬金。