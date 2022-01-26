苗栗警分局動員警察娃娃在南苗市場宣導春節維安工作。（苗栗警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

卓蘭鎮長詹錦章慰問加強重要假日維安工作執勤員警及協勤民力。（大湖警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗警分局動員警察娃娃在南苗市場宣導春節維安工作。（苗栗警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

卓蘭鎮長詹錦章慰問加強重要假日維安工作執勤員警及協勤民力。（大湖警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局執行今年加強重要節日安全維護工作，已從元月24日22時展開，警政署副署長劉柏良於25日前來苗栗縣警局視察執行工作狀況，並代表署長頒發獎勵金，對執勤同仁及協勤民力表達慰勉。另大湖及苗栗警分局也都同步展開維安工作，卓蘭鎮長詹錦章、縣議員楊恭林前往卓蘭分駐所慰勉員警及協勤警力辛勞。苗栗分局派員帶領Q版警察人偶及分局員警，在南苗市場門口向民眾進行春節預防犯罪宣導活動。

苗栗縣警局加強重要節日維安工作從24日晚間10時正式展開，警政署副署長劉柏良親赴苗栗縣警局慰勤時表示，感謝苗栗縣警局春節期間執勤辛苦，期勉大家在崗位上做好治安放心，交通順心，民眾安心等3心，讓民眾過好年！。

苗栗縣警局長陳武康強調，警察局全力推動「治安平穩、交通順暢、民眾安心」工作重點，加強春節期間安全維護工作，加上協勤民力共同為民眾打造良好的治安環境、順暢的交通路況及提供貼心的便民服務，讓民眾過一個好年。

大湖警分局執行春節維安工作，卓蘭鎮長詹錦章、縣議員楊恭林、鎮民代表會主席李家龍及大湖分局局副分局長郭朝文，齊聚卓蘭分駐所，慰勉執勤員警及協勤民力，並頒發慰問品，讓執勤員警、義交、義警、民防義消及守望相助隊員，感謝鎮長及鎮公所的用心與關懷。

詹錦章特別感謝過去1年全體警察同仁的認真執勤，與各位協勤義交、義警、民防義消及守望相助隊員協助下，讓卓蘭地區治安平穩、交通順暢，也讓鄉親備感安心，並期勉大家在春節期間持續努力、合作，為百姓打造安全、溫馨的生活環境。

而苗栗警分局則在25日上午，由副分局長傅學廷帶領Q版警察人偶及分局員警，在南苗市場門口向民眾進行春節預防犯罪宣導活動，現場發放防疫口罩及宣導DM，藉此提醒民眾，在疫情期間，除了確實遵守防疫規定外，也要多加留意自身財物安全，尤其面對日新月異的詐騙手法時，更要提高警覺，才能安心過好年。