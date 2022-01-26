現在物價上漲，就是薪水不漲，對小資族來說，存錢變得格外重要。女星謝忻最近將存了1年的豬公拿到銀行清點數目，竟默默存下1萬4千多塊，讓她滿意地說：「這個存錢方法真不錯。」

謝忻今（25日）在IG限時動態上傳一個金色的豬公撲滿，表示：「過年前把存了一年的50、10元硬幣拿去存。」並透露自己也很好奇裡面到底有多少錢。一到銀行，由專員擔任「劊子手」殺豬公，再把這些零錢拿去算總額，謝忻忍不住驚呼：「一年下來，口袋裡的零錢有14318耶！這個存錢方法真不錯。」

謝忻只花1年就在豬撲滿裡無痛存下1萬多塊。（圖／IG@謝忻）
謝忻只花1年就在豬撲滿裡無痛存下1萬多塊。（圖／[email protected]謝忻）

事實上，坊間已有不少民眾試過這招無痛存錢法，有網友在臉書《爆廢公社》上傳鈔票、零錢整齊排開的壯觀照，表示：「如果這一年沒有存這隻豬，相信會在無形中把這筆錢花掉，生活樂趣從你我習慣中養成。」該名網友透露，在近1年的時間內，把平常生活中省下一點一滴的零錢，默默存成一筆優渥的年終獎金，經過2小時的盤點細算，共存了85,750元。

許多網友看完，不禁大呼：「好像警查破案的贓款照」，同時讚嘆原PO存錢的毅力，但也有網友提醒，從打破豬公的那一刻開始，要非常小心花錢的速度，因為人很容易在此時破財。

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