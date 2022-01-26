台東縣政府建設處在山海鐵馬道接近民宅路段舖設取自利嘉溪出海口3公分以上、走起來穩固又安全的鵝卵石步道，除了讓讓鄉親重拾童年在鐵道旁撿石頭的美好記憶以外，希望完工後能吸引親子共遊，讓山海鐵馬道成為老中青少所有不同年齡層的遊憩動線，預計近日內可完工。

台東縣政府建設處近日在山海鐵馬道開封街到博愛路段舖上鵝卵石，承接該工程的香港籍台東女婿王創業表示，小時候經過鐵道都有撿小石頭的經驗，為了延續那個美好、純樸的時光，從利嘉溪出海口運來3公分以上的鵝卵石做為舖面，特點是圓潤又穩固，全長逾500公尺，目前仍施工中，預計春節前完工。

建設處長許瑞貴說明，山海鐵馬道除了有年輕人騎腳踏車或學生通學以外，以中老年人使用率最高，另外也有不少推著輪椅的市民，卻少了10歲以下的孩童，該路段較接近住家，除了保留原有的木棧道以外，旁邊加舖鵝卵石步道，就可以吸引親子共遊，將來成為他們成長的記憶。

此外，山海鐵馬道馬蘭舊站段的木棧道，因棧板毀損拆除、改鋪AC瀝青，一度引發部分民眾反彈，認為沒特色又不健康，許瑞貴表示，木棧道木材多為國外進口，運輸成本亦不符綠能節碳，也遇到過多次老人家陳情，都說木棧道容易造成摔倒或輪椅行進不易，行的安全是最重要的考量。

許瑞貴強調，全長18公里的山海鐵馬道環狀休憩動線，在住宅集中處就以木棧道及鵝卵石步道為主，提供親子共遊空間，而以通行或慢跑、散步為主的路段，因為木棧板破損，改用柔軟度較高的AC瀝青，讓老、中、青、少所有年齡層的民眾都可使用，最重要的是兼顧安全。