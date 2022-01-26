全球新冠肺炎疫情影響民生與經濟，民眾健康安全受到威脅，如今又逢年過節，每個人真的都需要多點好運氣，日本網友之間曾瘋傳將名歌手美輪明宏的照片設置成手機桌布，就能迎來好運氣，如今台灣也出現在地化幸運星，女星謝忻就證實自己的經紀人才將手機桌布換成某綜藝大哥的照片，立刻接了2件大案子，直呼神奇！

台灣也有如美輪明宏一般帶來強運的人物嗎？女星謝忻昨天(1/25)連發數條IG限時動態，表示演藝圈週邊掀起一股換好運桌布的風潮，而這位帶來好運的人是誰，就是綜藝大哥胡瓜。

謝忻的經紀人(右)透露換上瓜哥桌布，立刻接到幾十萬大案子，連她的愛店工作人員也都換了。(取材自xiexin1127 IG)

謝忻轉發自己經紀人的IG限動，透露經紀人換了瓜哥照片當手機桌布後，立刻接到2個案子，她在影片中直接問對方：你自己說，換成瓜哥的桌布有沒有用？」，經紀人馬上點頭表示：「接了好幾十萬的工作」，認證瓜哥的神奇力量。

此外，謝忻還去了服飾愛店，發現服務人員都換上瓜哥桌布求好運，讓她大呼誇張，但也表示：「我跟你們講，你們明年就上市上櫃了」，此外，男星卞慶華也加入這波熱潮，秀出認證照祈禱：「瓜瓜桌布請給我滿滿好運」。

而此事，其實是之前瓜哥在社群po聚餐照，提到美輪明宏魔力，笑說在台灣，放他的照片會「幸運一輩子」，現場眾人忙將他的照片設成桌布，沒想到好運力量立刻被徒弟謝忻證實。