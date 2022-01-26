台灣賓士啟動在台電動車布局，台灣賓士總裁畢立思（Oliver Britz）表示，今年將以『電動化』（Go Electric）作為年度目標，積極佈局 Mercedes-EQ 產品陣容。賓士純電旗艦車款 EQS 將在今年上半年上市，緊接著將由 EQE、EQB 及 EQA於下半年接棒展露風采，持續將純電產品帶給期盼已久的廣大消費者。

賓士於 2021 年在豪華進口車市場以近三成的掛牌市佔率，總計年度掛牌數 27889 輛，再次傲居年度豪車品牌排行榜首。其中豪華越野傳奇 G-Class 更在去年創下在台歷史銷售新高，憑藉其傑出越野性能和堅不可摧的特色制霸地表，總掛牌數超過 500 台。

台灣賓士今年將為 EQS 上市做準備，農曆新年後，超夢幻概念車 VISION AVTR 將首次來到台灣，成為全世界少數實體展出的市場，消費者可透過線上預約，於 BELLAVITA 寶麗廣塲1F 的 Mercedes-Benz Brand Space 一睹 VISION AVTR 絕美面貌。

同步因應更多 Mercedes-EQ 車型上市，今年第二季全台授權經銷網絡將有 23 間展示中心、14 間授權服務廠及 14 座 DC 直流快充站一同站在 Mercedes-EQ 經銷服務行列，讓台灣消費者體驗專屬賓士的先進豪華，為品牌電動化發展做足準備。

為確保前線人才的服務品質，台灣賓士與長期合作夥伴中華置地的大力支持下，啟用了全新教育訓練中心，這個 950 坪的教育訓練中心，每年可提供逾 29000 人次、共 71000 個訓練時數，全面落地扎實的訓練，將最專業的服務提供給每個喜愛賓士的顧客。

台灣賓士在 2016 年啟用全國第一座品牌自有保稅倉庫及最大規模新車整備中心，台灣消費者所領到的新車就如德國原廠般，以一站式標準化進行新車整備，確保頂尖品質；同樣位於彰化的零件物流中心，則是在今年擴大廠房規模至現有的三倍，提高零件的胃納量和供貨穩定，減少民眾等待零件到貨的時間，從最新上市車款到古董車，致力滿足國內超過 34 萬賓士車主的需求。

獲得德國總部的支持，台灣賓士斥資7億元打造，佔地超過 4200 坪的原廠零件物流中心，為滿足車輛多樣性，超過 170000 個零件在倉以數位化整合方式管理，與全球零件物流網路即時連線，大幅提升數據資料準確性和倉儲營運效率，從後端支援體系並偕同全台授權經銷商將最佳的服務帶給台灣市場。