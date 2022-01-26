桃園市政府宣布春節所有活動皆取消，老街溪河川教育中心迎接金虎年，除除夕休館外，大年初一至初五園區不打烊，雖暫停動態活動仍有靜態展覽，另小朋友喜愛的戶外時光隧道溜滑梯，中心將派志工在現場管制人流及定期消毒，讓親子共遊更安心。

老街溪河川教育中心主任林瑋琦說，為防範新冠肺炎疫情，春節期間河教中心暫停動態活動，維持靜態開館展覽，另主場館生態教育館僅開放大門單一出入口，實施實名制、人流管控，館內限制20人以內並保持1.5公尺社交距離。至於深受大人小孩喜歡的戶外時光隧道溜滑梯，也會張貼防疫告示，提醒大小朋友們遵守防疫及安全社交距離，中心也將派請志工在場協助管制人流及定時消毒，以確保防疫安全。

她說，原本有準備的手工藝相關活動改為線上舉辦，初一至初五邀請民眾上臉書粉絲專業互動，將在留言當中舉辦抽獎，禮物有虎年小紅包以及實作小禮物等。靜態活動除常設展外，還有畫家簡文仁展出老街溪油畫展。