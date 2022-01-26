藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐，在美留學時被控恐怖威脅罪，返台後，遭檢方起訴非法製造手槍未遂罪，整起案件糾纏孫家4年，孫鵬得知法官認為台灣法院沒有審判權，諭知公訴不受理，透過律師表示「謝謝台灣司法」，孫安佐得知結果後，詢問律師接下來的程序，語氣淡定。

判決理由，孫安佐在美國確已著手槍枝之製造，但尚未完成，且購買不同廠牌的零件，屬改造手槍未遂罪，最輕本刑3年以上，檢察官援引美國聯邦法典、賓州法律，合議庭依鑑定人林志潔提供的報告，認定孫安佐的製造具殺傷力手槍未遂罪，在美國不會被處罰，依《刑法》第7條但書規定，台灣法院並無審判權，諭知公訴不受理。

到庭聆判的委任律師翁栢垚得知結果後，通知孫鵬、狄鶯，兩人一同得知結果，表示非常高興，謝謝台灣司法。而孫安佐並未與孫鵬、狄鶯在一起，律師電話通知時，他語氣冷靜，淡定地詢問之後的程序，律師回答，要等到地檢署收到判決20日，如果沒有上訴，全案就確定。