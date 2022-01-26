大陸業內人士透露，近日大陸金融管理部門召集幾家全國性資產管理公司（AMC）開會，研究資產管理公司按照市場化、法治化原則，參與風險房地產企業的資產處置、項目併購及相關金融中介服務。

第一財經網26日披露上述訊息，並指出，資產管理公司在上述領域具有豐富經驗，其參與可望加快風險企業資產處置進度，促進風險化解和市場出清。

據澎湃新聞網報導，當前大陸房企為如期償還債務，相繼將旗下資產上架拋售。港股上市的地產商世茂集團近日尋求將上海、廣州和深圳等地核心資源售出，合計共達36個項目，總報價將近人民幣（下同）800億元。世茂過去6天內已賣出2項目，套現近30億元，足以償還2022年1月到期的債券規模。

另外，26日也傳出，港股上市的大陸知名房企融創中國，已將其所持有的杭州融瀾房地產開發有限公司股權，轉讓予杭州房企星創置業，融創合作方融信亦從該項目公司退出。融創上周曾經表示，自2021年10月以來，集團積極通過股權配售、大股東借款、資產處置等途徑回籠資金，總計約300億元。