近期原油攀揚創波段高點，烘托苯原料及下游SM穩步回升；具一貫佈局的台化(1326)、國喬(1312)營運疏壓、加分。台化認為，大陸2022年SM新產投產，下游PS/ABS/EPS新增產能，耗用估計增加約384萬噸，供仍大於求，除了將迫使進口減少約100萬噸外，大陸SM開工率也降至70~75％，但因有垂直整合的生產優勢，可維持全產全銷，並拓銷至歐美及印度地區。

台化表示，大陸2022年新增苯原料397萬噸，需求包括474萬噸SM及40萬噸苯酚，合計需苯356萬噸，產銷有點失衡；不過，PX的虧損會壓抑芳烴產率減少苯產出，且SM新產能集中上半年，新苯產出在下半年，整體而言苯還是偏緊，估計全年平均可維持290美元的價差。

此外，今年只有浙石化40萬噸苯酚新產能，而下游2年內有165萬噸BPA及124萬噸PC新增產能，苯酚供需趨緊。2022年BPA行情將下行，對PC開工率有幫助，使酚的產業鏈更趨健康。丙酮2021年在防疫用途需求減緩後，價格回到正常水平，下游壓力降低需求回升，也有助於酚酮的產銷平衡，預估2022年苯酚、丙酮會比2021年更為健康。

疫情變化、運能運價、新產能投放牽動塑化族群2022年營運挑戰，其中，大陸新產更是必須面對的衝擊。

台化指出，大陸2022年PS/ABS/PP/PC新增產能各為174萬噸、331萬噸、440萬噸及70萬噸，勢必影響市場心態，其中台化也有25萬噸ABS投產。不過，台化的高質化產品會減少紅海的競爭，若是下半年度運輸有所改善，疫情有所緩和，營運還是可樂觀，年度計劃增加7％銷售量。