資誠PwC指出，美國國稅局於24日開始接受2021年的美國聯邦個人稅務申報。美國公民或是綠卡持有者，個人年所得超過12500美元，或是夫妻合併申報年所得超過25100美元者，必須在今年4月18日前完成申報以及繳稅事宜。

往年申報截止日通常為4月15日，今年適逢華盛頓特區解放紀念日補假，故申報期限遞延至隔周一。資誠也提醒，若美國稅籍者在期限前無法完成稅務申報者，可以選擇繳稅並延長六個月的申報期限。

受新冠肺炎疫情影響，為了降低名下有撫養孩童之美國納稅義務人的負擔，2021年兒童稅額扣抵（Child Tax Credit）金額從2000美元上調為3000美元（撫養六歲至十七歲孩童）至3600美元（撫養五歲以下孩童）。

美國國稅局同時提醒，美國政府規劃之第三筆經濟振興支票（3rd Stimulus Check）已於2021年3月至2021年12月陸續發放完畢。若納稅義務人尚未收到正確的經濟振興支票金額，可在2021年申報個人稅報時以紓困稅額抵免的方式進行稅額抵扣。

資誠PwC稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人提醒，美國公民或是綠卡持有者，若符合獲得經濟振興支票，但尚未拿到現金或支票者，建議儘速申報2021年度的稅表，以儘早獲得現金補貼。若以往年度所得未達美國報稅標準者，亦可透過申報稅表以取得經濟振興支票或是兒童稅額抵扣相關的補助金。若納稅義務人對於個人稅報或是現金補貼有任何疑問，建議儘速諮詢美國稅領域專業人士，以免喪失自身權益。