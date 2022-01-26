網路阿富汗、葉門冒牌「戰地軍醫」橫行多時，讓不少人遭騙走辛苦錢，曾是戰地的金門也傳出有人被假敘利亞「外交官」行騙，還好超商店員及時通報警方攔阻，替他保住新台幣10萬元。

警方說明，居住金湖鎮的「A先生」日前透過Line社交軟體認識1名網友，對方自稱是敘利亞的外交官，並表示有特殊管道可取得國外生產，相當稀有的羚羊毛棉被。

由於今年冬天寒冷，「A先生」也回覆很想買來用看看，對方即告知可到住家附近超商購買10萬元遊戲點數，充當購買款項。但他前往的全家超商金發店店員陳敬鈞發現購買金額過大、且「A先生」以前並不曾買過遊戲點數，直覺情況有異，研判可能遭遇詐騙，即通報警方到場查證。

警方深入了解後，確認是典型的詐騙案子，一番說明讓「A先生」恍然大悟，慶幸自己10萬元沒變成詐騙集團的年終獎金。金湖分局長林炎巨獲悉後，特於本今天赴超商頒發店員感謝狀。

金湖分局呼籲，網購應慎選公開的交易平臺和信譽優良賣家，若是社群媒體成立不久的帳號，販售物品又比市價便宜，甚至要求購買遊戲點數，就應該提高警覺。遇有任何疑似詐騙狀況，可先撥打165或110查證，確保自身財產安全。