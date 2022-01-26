超市貨架空無一物，餐廳端不出餐點供應客人，斯里蘭卡陷入經濟危機，但二手車經銷商卻大發利市，車輛短缺導致新車價格飆漲，現在買車比在理想地段買一棟房子還貴。

人口有2200萬人的斯里蘭卡瀕臨破產，通貨膨脹率持續飆高，政府禁止一系列非必要商品進口，以讓國家有錢購買糧食、藥物與燃料。

在汽車市場，這項兩年禁令讓剛出廠的新車無法上路，急需用車的買主即便付了全球數一數二高的價格，仍只買得到破舊不堪的老爺車與樸實無華的家庭轎車。

費南度（Anthony Fernando）上週末穿梭在可倫坡郊外的銷售點，幫他的女兒尋找合適的汽車零件，他的女兒近一年來都在找尋平價的輪胎。

63歲的費南度告訴法新社，「她以為價格會降下來」，但卻因為「遲遲未決而付更多錢」。他說，價格已經「漲到一般人買不起的程度」。

一輛開了5年的豐田（Toyota）Land Cruiser車款，在網路售價高達6250萬斯里蘭卡盧比（約新台幣860萬元），是禁令實施前的3倍，這樣的價位可以在可倫坡中產階級區買房，或在市中心買一戶全新的豪華公寓。

一輛開了10年的飛雅特（Fiat）5人座車子，引擎損壞但可拆下來當零件，售價為8250美元（約新台幣22萬元），是斯里蘭卡平均年收入的兩倍以上。

可倫坡最大經銷商之一的班達拉（Sarath Yapa Bandara）說：「有車又有房，代表躋身人生勝利組。這也是為什麼儘管價格飆漲，大多數的人還是願意買車。」

可倫坡街道的交通經常大打結，雜亂無章的公車與鐵路網路擠滿乘客，因此有車代步幾乎成為生活的必須。

斯里蘭卡的計程車數量也急遽下滑，司機為了賣在高點紛紛出售生財工具，還在開車載客的計程車司機，向乘客收取兩倍以上的車資。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情讓斯里蘭卡陷入惡性循環，極為重要的觀光業沒有收入進帳，境外匯款也枯竭。

2020年3月，斯里蘭卡政府祭出範圍廣泛的進口禁令，包括禁止進口新車，以防止外幣流失。

這項政策不但未能防止美元外流，還讓斯里蘭卡找不到重要商品的輸入來源。

食品零售商已實施白米限購措施，餐廳業者因為買不到瓦斯停止營業，電力公司因為缺錢買油只好讓民眾輪流停電，農夫也沒有肥料施肥。

信評機構警告，斯里蘭卡不久後可能會違約，但政府表示將履行債務，試圖與北京重新協商中國債務。

這項進口禁令也導致國內汽車零件短缺，代表駕駛可能會因為車子故障，沒有零件更換而卡在半路。

艾卡納雅克（Ravi Ekanayake）告訴法新社，付不起天價換新車的買主，都來到他的可倫坡修車廠光顧，現在生意好得很。

他說：「但現在零件短缺，大家陷入兩難，不是老車沒有零件可換，就是沒錢買新車。」

金融分析師加法爾吉（Murtaza Jafferjee）說，汽車售價飆漲也凸顯一個問題，即中央銀行因為缺現金猛印鈔票，導致民眾「撒大錢追逐為數不多的商品」。

他說，汽車變貴也導致交通費用攀升、加劇通膨。去年12月，斯里蘭卡通膨率飆至創新高的14%。

JB證券公司（JB Securities）執行長加法爾吉說：「當民眾買不起車子成了社會現象，他們的活動就會受限，接著我們將觀察到經濟產出下滑。」

他說：「我們的經濟即將崩潰，但沒有很多人意識到問題嚴重性。」（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1110126