晶圓代工大廠聯電昨（25日）舉行法說會，首度釋出明年成熟製程28奈米恐供過於求的訊息，使得聯電今（26日）收跌逾6%，早盤甚至一度挫低逾8%險些跌停，此事引起網友們熱烈討論，有內行人認為，聯電財務預測不如預期及成熟製程未來恐供應過剩是造成殺盤的主因。

聯電股價一度觸及56.1元低點，創5個多月來新低，許多網友們在《PTT論壇》上開玩笑表示，「聯電今天除息，你不知道？」、「eps降吧，而且很多來自業外」、「除息啊，這都看不懂」、「財報比預期差，主力想殺就殺」、「其實就是做新聞炒股票而已，長線沒影響。」

此外，不少人點出，成熟製程未來幾年內可能出現供應過剩，且聯電法說會預測今年毛利率上看40%，低於外資預估的45%，令人感到失望，恐是股價重挫的原因，「2023可能供過於求，未來都不確定就是下調估值」、「二哥第一季毛利只估40%，這也是低於預期」、「成熟製成以後營收成長性不高」、「成熟製程訂單能一輩子超量嗎」、「就是預測會供過於求還蓋廠，莫名其妙的行為才殺。」

受惠於成熟製程晶圓代工產能供不應求及成功漲價等利多，聯電去年第四季營運表現超標，合併營收季增5.7％達591.00億元，較2020年同期成長30.5％，創下季度營收歷史新高，毛利率達39.1％，此外，聯電預估今年年第一季出貨量與上季持平，平均毛利率上看40％。