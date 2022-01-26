促轉會委託「法律白話文運動」製作Podcast節目「法客電台」，其中一集邀請情趣用品商人「潤滑液男孩」談論白色恐怖的情慾。國民黨立委陳玉珍今天在黨團協商預算時，要促轉會說明清楚，白色恐怖轉型正義跟情趣用品有什麼關聯？促轉會代理主委葉虹靈表示，該節目相當受年輕人歡迎，該集是在探討白色恐怖期間特務機關如何性刑求、性虐待犯人。

陳玉珍質疑，轉型正義跟情趣用品有何關聯？為何找情趣用品商人來談轉型正義，難以理解，促轉會應說明清楚。主持會議的立法院長游錫堃希望針對預算討論，不要再離題，但在場的民進黨團總召柯建銘也呼應陳玉珍，「這我有興趣！講看看沒關係，我也想聽，釋疑一下。」

葉虹靈表示，該節目是與法律白話文運動合作，是一系列的節目，除了邀請學者專家外，也有親子相關，還有包括這個「潤滑液男孩」，找來不同的群體，該集節目在講述白色恐怖時期的性凌虐、性拷問，播出後受到年輕人歡迎。

陳玉珍質疑，她聽了節目內容後，就是兩個人在聊天說以前不能穿短裙，還有講在哪裡打手槍之類的內容，這樣子的案子，一集預算要10萬，做六集66萬，合理嗎？就他所了解，有人跟他提議Podcast案子，從企劃到製作一集才6000，明顯高於行情，且若是要談論威權時期性虐待，國內難道沒有性別專家嗎？要找一個情趣業者？那下次要不要找民進黨立委高嘉瑜男友林秉樞來談性虐待？

葉虹靈強調，這案子的困難度，是在於如果節目標題就是白色恐怖的台灣歷史，好像只能針對道特定族群，「總不是繼續跟神父傳教吧」，因此希望不要把他窄化成只是個賣情趣商品的人。至於預算方面，葉強調，都是依據政府採購法招標。

陳玉珍也追問，像是金門的「軍中樂園」，當年也很多女性受到性迫害，這部分促轉會可有研究？葉虹靈坦言她個人在這部分沒研究，更直言「並不是中華民國在威權時期做的所有問題都能靠《促轉條例》解決，我們作為機關只能依法行政，法律賦予我們的職權，不是在這時期內的事情都能靠我們來解決。」

陳玉珍批評促轉會有嚴重偏見，眼裏只有二二八沒有八二三，因此她慎重提議，促轉會預算執行太過浮濫，預算執行編列有浮編之實，建議要刪除。立法院長游錫堃考量院內有人送醫，避免群聚，國民黨對促轉會有意見的提案全數保留二輪協商，若二輪無共識即交院會處理。

此外，國民黨立委曾銘宗也追問葉虹靈，是否幫駐日代表謝長廷跟台南市長黃偉哲澄清他們是不是線民？葉虹靈表示，不對個案評論。

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