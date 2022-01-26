林明溱表示，瑞龍瀑布算是浴火重生，全新的無障礙步道及跨河觀瀑平台，在經過整修休園快一年後，以嶄新的面到與民眾見面。(吳建輝攝)

記者實地走訪，發現從入口步道開始，無障礙步道設計能夠一路暢通，但路程中有幾處較大較長的坡道，因此建議民眾還是要衡量身障者及陪伴者的體力。(吳建輝攝)

2013年時瑞龍瀑布的景觀平台與步道因疑似有人亂丟菸蒂引發火災，導致部分步道與景觀平台燒毀，2019年修復後重新開園，2020年11月因設置全新停車場、步道、觀瀑平台等才再度關園。(吳建輝攝)

擁有南投縣竹山鎮第一美瀑的「瑞龍瀑布」，位在在擁有西部太魯閣美稱的太極峽谷下游，南投縣政府在瑞龍瀑布建置跨河空中觀瀑平台，耗時1年整修26日正式開幕，南投縣長林明溱說，觀瀑平台長49.5公尺，可以將整個瑞龍瀑布盡收眼底，未來將採預約限制人次開放，歡迎民眾趁著春遊期間到瑞龍瀑布朝聖。

2013年時瑞龍瀑布的景觀平台與步道因疑似有人亂丟菸蒂引發火災，導致部分步道與景觀平台燒毀，2019年修復後重新開園，2020年11月因設置全新停車場、步道、觀瀑平台等才再度關園，嶄新的跨河空中觀瀑平台，與515公尺長的友善高架步道，蜿蜒在森林中宛如巨龍般直達瑞龍瀑布下方，未來每天限制人數上、下午各600人，上網站「南投好好玩」就能預約購票。

林明溱表示，瑞龍瀑布算是浴火重生，全新的無障礙步道及跨河觀瀑平台，在經過整修休園快一年後，以嶄新的面到與民眾見面，縣府自籌6000萬元打造，包括動線、停車空間、防疫措施等等，也讓園區更接近完美的無障礙空間，讓遊客能夠親近瀑布，吸收大自然的芬多精。

而記者實地走訪，發現從入口步道開始，無障礙步道設計能夠一路暢通，通過吊橋直達瑞龍瀑布，讓身障朋友或輪椅族能夠輕鬆看見瀑布，但路程中有幾處較大較長的坡道，因此建議民眾還是要衡量身障者及陪伴者的體力。

另外，南投縣政府為了搶攻春遊市場，與旅遊業者聯合推出電子旅遊套票，像是「暢遊竹鹿套票」，觀賞南投四大吊橋的「山林秘境套票」，還有連結瑞龍瀑布周邊的「竹山樂遊套票」，還有與溪頭自然教育園區合作推出的「竹鹿悠遊聯票」等，現在訂票還能享最高享優惠75％。