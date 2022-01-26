台南市25日新增2例本土確病例案，案18533為善化區一家肉圓店員工，足跡遍及善化、新化、安定區，其中安定蘇厝王家麵店是附近南科工作員工常光臨老店，不少南科人聽到消息也心驚驚，公所除了加強清消，連帶附近長興宮新春吃湯圓活動也決定取消。

有民眾表示，王家麵店常有在南科工作員工光顧，人人自危，安定區公所及衛生所電話響個不停。安定區公所表示，接獲消息後已經前往王家麵店周遭清潔消毒，蘇厝里全里26日一早全面大消毒，王家麵店也停止營業兩天。

安定蘇厝長興宮表示，原本新春活動要請信眾吃湯圓，為了防疫，日前已改為要打包請民眾帶回，傳出附近王家麵店有染疫者足跡後，廟方今日決定取消吃湯圓活動，其他新春活動還在考慮是否照常舉辦。

原定大年初一上午發放2022個歲錢的善化慶安宮，因為疫情又起，為避免信徒出現大排長龍的情況，決定改為初一及初二的上、下午4梯次分流發放，每梯次以500人為限，希望信徒把握時間分流前來領取。

至於染疫者於善化足跡，除了環保局第一時間已清消，善化區公所也針對其住家附近宮廟、公園加強清消，其他公園、牛墟公共場所也排定時間清消。