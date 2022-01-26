71歲資深藝人蔡頭近年演藝工作量驟減，去年11月爆出肝癌末期住進醫院治療，當時的他還能接電話親自回應確實住院中，沒想到今(26日)就傳出已過世消息，令外界震驚不已。目前蔡頭本人手機轉接到語音信箱，經紀人則未接電話，傳訊也還未回應。

曾與蔡頭合作過的白冰冰25日與旗下藝人歲末餐敘時，才被問及是否知道蔡頭近況，當時她說表示聯絡不到蔡頭，都是家人代接電話，希望大家給他養病空間。

白冰冰昨(25日)才為納豆、蔡頭、高向鵬等藝人集氣加油，不料今就傳來不幸消息。（林淑娟攝）

而白冰冰今天下午正在錄中視《我愛冰冰Show》，助理表示，她對於好友病逝消息還一無所悉。她昨聊到蔡頭表示，「頭哥都70幾歲了，他早期長年就有恐慌症、憂鬱症，再加上做紅頂藝人，好一陣子、不好一陣子的，壓力一直都很大，很辛苦」。

蔡頭是紅極一時的秀場天王，曾在《豬哥亮俱樂部》系列錄影帶擔任第一代主持人，被封為「秀場舞王始祖」，更在16年前保守民風時期開創「紅頂藝人」反串秀，展現高超編排與舞蹈實力，成為台灣演藝圈的時代人物之一，但表演場館因為921地震倒榻後，紅頂藝人沒了表演舞台，事業也愈來愈沒落，蔡頭也因此賠上大筆積蓄，一度罹患憂鬱症。