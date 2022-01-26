台北市議員苗博雅發起拒絕強迫推銷台北通的連署，卻接到施壓電話，市府人員抱怨市府公務系統改採台北通，相當混亂且有個資疑慮。對此，台北市長柯文哲今回應，議員常常有心炒作，「你自己才在蒐集人家個資」。

柯文哲說，台北通這概念不是我發明，這是當年去愛沙尼亞，全國在推E化，愛沙尼亞國務卿跟我們上過課提出經驗，海角七號一個台詞，山也BOT海也BOT，他開完笑說山APP海也APP。

柯文哲指出，每次下載一個APP，如果要實名制就要輸入一大堆資料，下載下一個APP也須要實名制，又要把資料重複輸入，所以愛沙尼亞有實名制的入口，只要確認以後，不管哪個APP要用就可以連過去。

柯文哲說，如和申請中央疫苗護照，要輸入身分證字號、護照號碼、戶口名簿號碼，有時好還要自然人憑證，「老實講你要問我戶口名簿號碼我還不曉得」，可是如果在台北通，有實名認證後，有戶政資料不用重複輸入。他重申，台北通不是他們發明，這是參考其他國家的成功經驗建立的。

柯文哲說，議員常常有心炒作，後來才發現，天啊，你自己才在蒐集人家個資，「我猜PTT已經被打爛了」，還說「如果你要接受XXX問政資料...」，一看不是在蒐集資料嗎？常常講別人，講到最後自己反而被批評。

柯強調，北市府不管怎樣是一個政府，有資料處理委員會，短期資料處理委員會會成立工作小組，檢視目前台北通運作，也已下令申請ISO，由國外第三方檢測個資有無問題，取得國際認證，所以相信北市府有一定的標準、水準，不要老是懷疑東、懷疑西，結果自己做的被人家說在蒐集個資。