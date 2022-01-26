春節即將到來，移民署苗栗縣服務站25日特別針對新住民家庭在台適應問題，舉行家庭教育活動課程，提醒初抵台的外來住民在台應注意的相關法規，另外邀請勞動部勞發署苗栗就業中心業務輔導員謝玉容，到場提供新住民在台就業管道的諮詢及建議。

適逢農曆年前，為與新住民歡度抵台後的第1個農曆新年，苗栗服務站邀請苗栗縣書法學會理事陳朝卿老師講述春節文化，並於現場揮毫寫春聯、贈春聯，還1對1指導新住民朋友學拿毛筆書寫春聯，參加的印尼、越南、泰國、菲律賓、香港及大陸籍新住民學員也各自以母語大顯身手，現場氣氛熱烈，更讓這個新年增添異國風情。

勞動部輔導講師謝玉容指出，目前政府因應疫情提出「安心即時上工」與「安穩僱用」兩項計畫，許多新住民因此受惠，解家庭經濟燃眉之急；另也鼓勵新住民參與職前訓練，為自己謀得一技之長。苗栗縣新住民若有就業諮詢需求，除獅潭與頭屋兩地尚未設點外，皆可就近至所處地區就業中心洽詢。

此外，為配合疫情，外來人口入境後30日內申辦相關居留的權宜措施，再放寬為入境後45日內申辦。外國人於居留期間變更居留住址或服務處所，如適逢需隔離、居家檢疫或自主健康管理，也再放寬為於變更日起45日內，檢具相關證明向移民署各服務站申辦變更登記即可，方便大家安心配合政府防疫措施，進行各項隔離作業。

苗栗縣服務站主任張金順表示，疫情下外來人口能夠平安入台與親友團聚實屬珍貴，藉著家庭教育課程活動，讓初抵台灣的新住民提前瞭解未來在台生活；而辦理新年文化體驗活動，更可藉此認識台灣文化，感受年節歡愉溫馨氣氛，藉此一掃疫情帶來的陰霾。

苗栗縣服務站並宣導提醒新住民和移工朋友們，切勿攜帶不明來源的肉製品入境，也不要購買產地來源不明的肉製品或其他產品。從國外攜帶或網購肉製品入國者，最高可罰1百萬元，希望新住民朋友們在歡慶佳節的同時，也能一同加入守護台灣食品安全的行列。