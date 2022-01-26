年關將近，各家美妝品牌喜訊不斷，寶拉珍選宣布由Sandy吳姍儒擔任年度代言人，迪奧則邀請林柏宏擔任台灣首位迪奧香水形象大使，台灣新星保養品牌TRUE TISANE則公布由邵雨薇擔任品牌代言人，吳姍儒、邵雨薇更不吝分享自己的保養秘訣，養出女星光澤肌其實並不困難！

▍1.Sandy吳姍儒擔任寶拉珍選2022年度代言人

來自美國的保養品牌「寶拉珍選Paula’s Choice」，自1995年於美國創立以來，深受全球消費者支持與喜愛。在2022年開春，寶拉珍選邀請Sandy吳姍儒擔任2022年度代言人，吳姍儒也不藏私分享自己的保養秘訣。

左至右：寶拉珍選2%水楊酸精華液、25%果酸2%水楊酸煥膚面膜、2%水楊酸身體乳、淨無痘2%水楊酸美體噴露。（圖／品牌提供）

為了讓自己在婚禮當天有最佳肌膚狀態，吳姍儒精心安排保養4步驟，第1步：每天臉部卸妝清潔後，用寶拉珍選2%水楊酸精華液深層淨化去除老廢粗糙角質、調理油脂；第2步：每周使用1次寶拉珍選25%果酸、2%水楊酸煥膚面膜加強清除老廢角質，讓肌膚柔嫩閃耀；第3步：身體保養方面，每天沐浴後使用寶拉珍選淨無痘2%水楊酸美體噴露全身360度零死角透亮柔膚保養；第4步：使用寶拉珍選2%水楊酸身體乳搭配按摩溫和代謝角質，不僅解決身體乾粗肌膚問題，使用後肌膚變得滑嫩又水潤。

▍2.林柏宏擔任台灣首位迪奧香水形象大使

迪奧正式宣布林柏宏成為台灣首位迪奧香水形象大使，擁有陽光健康形象與溫暖笑容的林柏宏，積極拓展生活經驗與勇於突破自我的專業態度，使他蛻變成為散發深邃魅力的優雅紳士，未來將與DIOR攜手一同探索更多迷人香氣，創造更多可能。

迪奧香水形象大使林柏宏。（圖／品牌提供）

而2月12日情人節前夕，林柏宏將首次以迪奧香水形象大使之姿，出席「Miss Dior WakeUpForLove快閃店」活動，與粉絲共度浪漫情人節，感受Miss Dior香氛的動人氣韻並傳授戀愛秘技，與粉絲近距離體驗香氛選品。

▍3.邵雨薇擔任TRUE TISANE代言人

台灣新星保養品牌TRUE TISANE宣布由邵雨薇擔任品牌代言人，邵雨薇分享近期最愛用的保養品就是TRUE TISANE的「奇蹟修護補骨脂雙精萃」與「奇蹟修護人蔘絲綢霜」，強調：「TRUE TISANE的保養品看起來很酷很極簡、卻又保養的很細緻」讓她一用就成鐵粉，不藏私地想分享給更多人知道。

TRUE TISANE代言人邵雨薇。（圖／品牌提供）

邵雨薇進一步說明，自己在30歲過後早晚的保養步驟略有不同，「早上保養比較多按摩導入的手法，排除多餘水分，避免臉感覺腫腫的。而且30歲前比較少用眼霜，怕容易長肉芽；但30歲後開始重視眼周保養，現在開始會使用眼霜，讓眼周肌膚潤澤飽滿。此外，也會特別在意保濕，但會分區保養，好比臉頰強化保濕，T字部位則使用比較清爽的保養品。」早按摩、晚保濕的原則，搭配適合自己的保養品，養出逆齡細緻美肌。