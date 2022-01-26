71歲藝人蔡頭（本名：蔡斯文）今(26)日驚傳肝癌過世，他曾是秀場紅遍半片天的天王級藝人，誇張的說話方式與獨特的幽默感讓他成為許多綜藝節目爭相邀請的對象，去(2021)年他登上《小明星大跟班》時更曾透露，自己小時候曾被老師說像「原始人」，讓他「懷恨在心70年」，但後來因此去「整形」，也是他人生之中後悔一輩子的事情，他並用自身的故事勸告眾人「要有自信」，曾引起大批網友討論。

蔡頭去(2021)年1月參與綜藝《小明星大跟班》錄製時透露，自己小時候在上歷史課時被教到「原始人」的內容，怎料老師看了一下全班同學，接著叫了他的名字，當時他心裡還暗自開心，沒想到全場觀察了他的左右側臉後，老師竟說了一句：「他長得像不像原始人呢？」立刻遭來全班嘲笑，也讓他身心受創多年，忍不住對著鏡頭怒喊：「我懷恨在心70年！」是相當辛酸的人生回憶。

接著，蔡頭繼續透露自己成為藝人後，跟許多當年的大咖合作，例如豬哥亮、方芳、白冰冰等人，後來好友羅霈穎告訴他：「當藝人就要讓觀眾有眼緣」，說服他去整形，他當時以「身體髮膚受之父母」為由拒絕了，怎料爸媽卻雙雙在一年內離世，於是他最後決定聽從朋友的意見整形。

怎料，蔡頭做完整形手術後，碰上爸爸頭七，只好頂著一顆腫臉到現場，當他拿起香拜拜時，父親的神主牌竟然「碰」一聲倒下，他才趕緊解釋：「爸爸是我」，深怕自己的模樣嚇到了老爸，讓對方認不出自己。只不過整形完的蔡頭事業並沒有一帆風順，節目反而一個一個收掉，開始走下坡，讓他大嘆因為整形毀了自己的一生。而蔡頭也用自身的經驗，對著鏡頭呼籲網友：「不管外型如何，還是要活得有自信」。